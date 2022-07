Pod vplivom alkohola po avtocesti vozila v napačno smer

Policisti so obravnavali 47-letno voznico osebnega avtomobila, ki je pod vplivom alkohola na izvozu Bizovik na avtocesto zapeljala v napačni smeri. Vožnjo je nadaljevala čez tunel Golovec ter naprej proti Grosuplju, policisti pa so jo uspeli ustaviti med tuneloma Debeli hrib in Mali vrh. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, voznici pa so že odvzeli vozniško dovoljenje.

icon-expand Pod vplivom alkohola vozila v napačno smer. FOTO: iStock Več voznikov je v torek nekaj pred 22. uro zvečer policiste Policijske uprave Ljubljana opozorilo na osebno vozilo, ki je po avtocesti v smeri Grosuplja vozilo v napačno smer. 47-letna voznica osebnega vozila je na izvozu Bizovik na avtocesto zapeljala v napačni smeri in vožnjo nadaljevala čez tunel Golovec ter naprej proti Grosuplju. Policisti so voznico uspeli ustaviti med tuneloma Debeli hrib in Mali vrh, v postopku pa so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal rezultat 0,89 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznici so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, odredili pa so tudi strokovni pregled. Zoper 47-letnico bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.