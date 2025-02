Pijana povzročila dve nesreči in obakrat pobegnila

Škofjeloške policiste so v petek nekaj pred 19. uro obvestili o voznici, ki je z avtomobilom vozila po Škofjeloški cesti v Kranju proti Bitnjam. Po doslej zbranih podatkih je med vožnjo zapeljala na nasprotno smerno vozišče in oplazila avtomobil druge voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Voznica se po dogodku ni ustavila, temveč je vožnjo nadaljevala. V nadaljevanju je povzročila še eno prometno nesrečo, ko je pri vključevanju z neprednostne ceste zapeljala na prednostno in trčila v tovorno vozilo s priklopnikom. Tudi v tem primeru se po trčenju ni ustavila, temveč je vožnjo nadaljevala proti domu.

Policisti so jo v nadaljevanju izsledili in med drugim ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. V nadaljevanju postopka zbirajo obvestila in ga vodijo v smeri storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Z alkoholiziranim voznikom so imeli opravka tudi jeseniški policisti, ki so jih v soboto okoli 14. ure obvestili o prometni nesreči na relaciji Jesenice-Javorniški Rovt. Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik z avtomobilom bočno trčil v avtomobil voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri in se je pred trkom z avtomobilom ustavila na cesti.

Temu vozniku so izmerili 0,97 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka in vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.