Pod vplivom alkohola trčil v konja: živali poginili, sopotnik utrpel hude poškodbe

Sinoči ob 23.20 se je na glavni cesti izven naselja Selnica ob Dravi v smeri Fale zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik kombiniranega vozila trčil v dva konja, ki sta brez nadzora hodila po cesti.

V trčenju sta oba konja na kraju poginila in so za njuno odstranitev poskrbeli delavci pristojne higienske službe, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Voznik kombija se v nesreči ni poškodoval, v nasprotju s potnikom v vozilu, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Tam so ugotovili, da je najverjetneje utrpel hude telesne poškodbe.