Pod vplivom alkohola trčil v robnik in se prevrnil na glavno cesto

Gorenjski policisti so prejšnji dan obravnavali dve prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Zvečer je voznik trčil v peško, ki je pri rdeči luči na semaforju stopila na vozišče. Okoli polnoči pa se je voznik v Podljubelju zaradi nepravilne strani vožnje in alkohola (0,97 mg/l) z osebnim avtomobilom prevrnil na streho. Na nadvozu je trčil v betonski robnik, prebil ograjo, zapeljal na brežino in se prevrnil na glavno cesto. V nesreči se je poškodoval, zato so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Še enega udeleženca pod vplivom alkohola pa so policisti v Cerkljah na Gorenjskem obravnavali danes ponoči. Motorist je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje in alkohola padel, potem pa motorno kolo pustil na kraju in odšel z mesta nesreče. Policisti so ga izsledili in ga obravnavajo zaradi povzročitve prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola (0,57 mg/l).

Kot je zapisal Bojan Koss PU Kranj, če boste vozili, alkohol pustite v steklenicah. Sicer si zagotovite drug prevoz in domov pridite varno.