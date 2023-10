Vozil pod vplivom alkohola, trčil v voznika električnega skiroja in pobegnil

Vendar beg ni trajal dolgo, voznik osebnega vozila je namreč nedaleč od nesreče zapeljal v obcestni jarek in obstal. Ko ga je Policija izsledila, so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 1,01 mg/l alkohola v izdihanem zraku (okoli 2,0 promila alkohola). Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V Ljubljani voznica zapeljala v rdečo luč

Okoli 1.30 je v križišču Dunajske in Tivolske ceste v Ljubljani, voznica osebnega vozila zapeljala v rdečo luč na semaforju in pri tem trčila v voznika, ki je v križišče pripeljal pri zeleni luči. Voznika je odbilo in je trčil še v drog javne razsvetljave, voznica pa je odpeljala naprej. Čez nekaj časa se je sicer vrnila na kraj nesreče, policisti pa so v postopku ugotovili, da je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (1,02 mg/l oziroma okoli 2,0 promila).