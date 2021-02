Pod vplivom alkohola divjal 220 kilometrov na uro

Celjski policisti so na avtocesti med Celjem in Dramljami obravnavali voznika osebnega vozila, ki je debelo prekoračil omejitev hitrosti. Vozil je namreč kar 220 kilometrov na uro ter s svojo vožnjo ogrožal tako sebe kot ostale udeležence v prometu, so sporočili s PU Celje.

Voznik je po štajerski avtocesti divjal s hitrostjo 220 kilometrov na uro. FOTO: iStock Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik v krvi 0,32 promila alkohola. Neodgovorno ravnanje ga bo stalo 1.200 evrov in devet kazenskih točk. Glede na izjemno visoko prekoračitev dovoljene hitrosti bi bile posledice v primeru povzročitve prometne nesreče lahko izjemno hude, so v sporočilu za javnost zapisali policisti. "Vse voznike znova opozarjamo, naj bodo pri vožnji odgovorni, spoštljivi do ostalih udeležencev cestnega prometa in naj spoštujejo cestno prometne predpise. Le na ta način bo lahko vsak od nas doprinesel k večji varnosti v cestnem prometu."