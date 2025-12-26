Naslovnica
Črna kronika

Pod vplivom drog in brez dovoljenja ob 1700 evrov

Brnik, 26. 12. 2025 13.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Policija

34-letni voznik se je policistom izkazal z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Avtomobil so mu zasegli. Policisti so mu odredili tudi hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven. Oglobili so ga s kaznijo za 1700 evrov.

Gorenjski prometniki so imeli včeraj nekaj minut čez 10. uro na izvozu gorenjske avtoceste za Brnik v postopku 34-letnega voznika, ki se je policistom izkazal z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. 

"Avtomobil so mu zasegli. Policisti so mu odredili tudi hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven. Odrejeni strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so mu za prekršek, da se je izkazal z neveljavnim vozniškim dovoljenjem in, da je vozil pod vplivom prepovedane droge izdali plačilni nalog v znesku 1700 evrov," so pojasnili.

Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo pristojno okrajno sodišče.

