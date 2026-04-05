Črna kronika

Pod vplivom drog na avtocesti trčil v betonsko in nato še v kovinsko ograjo

Postojna, 05. 04. 2026 16.34 pred 11 urami 1 min branja 18

Avtor:
N.L. STA
Policija, splošna

Na delu avtoceste med Postojno in Ravbarkomando, kjer je delovišče, je 21-letni voznik nekaj pred 6. uro zjutraj trčil v začasno betonsko varnostno ograjo, ko je vozilo odbilo v desno, pa še v kovinsko varnostno ograjo. Voznik je bil pozitiven na kokain in amfetamine, nesreča pa se je končala zgolj z gmotno škodo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, sta bila v avtomobilu poleg 21-letnega voznika z območja Polzele še 23-letni sopotnik in 30-letna sopotnica, vsi so jo odnesli brez poškodb.

21-letnik je vozil v smeri Ljubljane, na območju delovišča pa je torej z avtomobilom najprej trčil v začasno betonsko varnostno ograjo, ko ga je z avtomobilom odbilo v desno, pa še v kovinsko varnostno ograjo, kjer je obstal.

Policisti so vozniku odredili hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain in amfetamine, zato mu je bil odrejen še strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Policisti bodo zoper voznika napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu.

avtocesta prometna nesreča

Umrl je Anton Bebler

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
05. 04. 2026 19.41
nič tako mladi volijo sds,so rekli po statistki,take mamo.
zibertmi
05. 04. 2026 19.42
dodajmo še cenik zmaga jelinčiča,iz časa covit glasovanj v parlementu,kijih bo sedaj zamenjal nek drug cenik in političlni aktreji,na kajmanskih otokih je pa dovolj denarja neznaega izvora nekega politika
travc
05. 04. 2026 19.38
Eni ne pridejo k pameti pa če stokrat trčijo v ograjo.
NIAR
05. 04. 2026 19.30
Narkomani ne bi smeli imeti vozniškega izpita.
graf
05. 04. 2026 18.27
Da je bil zadet ko mazga bo najbrž olajševalna okoliščina a ne de ?
Mučenik
05. 04. 2026 18.21
a lahko že enkrat objavite koliko % jih je pod vplivom drog in koliko % jih je pod vplivom alkota..................
proofreader
05. 04. 2026 18.19
Mladost norost.
Watcherman
05. 04. 2026 18.15
Neumni vozniki kje vam je pamet?????
Masturbator
05. 04. 2026 18.10
slovenci PIJANCI!
scipio
05. 04. 2026 18.02
Mizer
rok1211
05. 04. 2026 17.57
Manj delovne konkurence
jablan
05. 04. 2026 19.33
ta ni ni nikoli delal
GenerausGTI
05. 04. 2026 17.51
kdaj mate dan odprtih vrat?
flojdi
05. 04. 2026 17.02
Takim za vedno vzet dovoljenje pika
čevapgpt
05. 04. 2026 17.02
Pobrat izpite vsem v avtu.
bibaleze
Portal
Z otroki specite pisane velikonočne kolačke
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
Foto recept: Sladki velikonočni zajčki, pletenice in ovčka
Foto recept: Sladki velikonočni zajčki, pletenice in ovčka
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, tehtnice se osredotočajo na odnose
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, tehtnice se osredotočajo na odnose
Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi
Dnevni horoskop: Ribe bodo zasanjane, dvojčki razmišljajo o spremembi
Ena najlepših žensk na svetu je danes videti tako
Ena najlepših žensk na svetu je danes videti tako
vizita
Portal
Kaj morate obvezno narediti po velikonočni pojedini
Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni
Takšna bolečina v trebuhu ni 'normalna', lahko je zgodnji znak resne bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
Zakaj je ta prestolnica postala najboljša evropska destinacija
Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila
Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila
Osvojil prvo bodybuilding zlato: bo lovil očetov rekord?
Osvojil prvo bodybuilding zlato: bo lovil očetov rekord?
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
okusno
Portal
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
To počnejo tekmovalci Kmetije za veliko noč
To počnejo tekmovalci Kmetije za veliko noč
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
