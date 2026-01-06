Naslovnica
Črna kronika

Pod vplivom drog prevažal otroka in večkrat trčil v varovalno ograjo

Novo mesto, 06. 01. 2026 12.45

Avtor:
Ne.M.
policisti na dolenjskih cestah - 4

Novomeški policisti so ustavili voznika, ki je neprimerno vijugal po cesti in večkrat trčil v varovalno ograjo, pri čemer je v vozilu prevažal otroka. Bil je pozitiven pri testu na droge. V Krškem pa so policisti ustavili voznika kombija, ki je nezanesljivo vijugal po cestišču. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, bil je tudi pod vplivom alkohola.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Nekaj po 20. uri so policiste PU Novo mesto tamkajšnji vozniki obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila BMW hrvaških registrskih oznak, ki naj bi vozil iz smeri Obrežja proti Ljubljani, vijugal po cesti, večkrat trčil v varovalno ograjo in ogrožal ostale udeležence v prometu. 41-letnega voznika, ki je v vozilu prevažal otroka, so policisti izsledili in ustavili.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven, zanj so odredili tudi strokovni pregled. Poskrbeli so za otroka, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Alkoholiziran vozil kombi brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Policisti PP Krško pa so v Krškem nekaj po 23. uri ustavili voznika kombija Mercedes Vito, ki je vozil nezanesljivo. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,68 miligrama alkohola (1,41 g/kg). Kombi so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

droge otrok vožnja novo mesto krško

Slovenska pomlad
06. 01. 2026 13.28
Sem se že ustrašil,da je SDS Breznik vozil donacijo Domu upokojencev Lenart.
bibaleze
