Pod vplivom drog prevažal otroka in večkrat trčil v varovalno ograjo

Nekaj po 20. uri so policiste PU Novo mesto tamkajšnji vozniki obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila BMW hrvaških registrskih oznak, ki naj bi vozil iz smeri Obrežja proti Ljubljani, vijugal po cesti, večkrat trčil v varovalno ograjo in ogrožal ostale udeležence v prometu. 41-letnega voznika, ki je v vozilu prevažal otroka, so policisti izsledili in ustavili.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven, zanj so odredili tudi strokovni pregled. Poskrbeli so za otroka, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.