Pod vplivom kokaina divjal po gorenjski avtocesti

29-letni voznik belega peugeota je včeraj popoldne vozil v smeri Karavank, ko ga je na odseku Radovljica–Lipce ujel policijski radar.
Na mestu, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, je vozil s hitrostjo 195 kilometrov na uro.
Na hitrem testu na droge je bil 29-letnik pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odklonil. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču, so še sporočili s kranjske policijske uprave.
