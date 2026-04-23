Črna kronika

Pod vplivom kokaina divjal po gorenjski avtocesti

Radovljica, 23. 04. 2026 08.25 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
M.S.
Prehitri voznik

Policisti so na gorenjski avtocesti ujeli prehitrega voznika, ki je najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 85 kilometrov na uro. Hitri test na prepovedane droge je bil ob tem pozitiven na kokain. Izdali so mu 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.

29-letni voznik belega peugeota je včeraj popoldne vozil v smeri Karavank, ko ga je na odseku Radovljica–Lipce ujel policijski radar.

Na mestu, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, je vozil s hitrostjo 195 kilometrov na uro.

Na hitrem testu na droge je bil 29-letnik pozitiven na kokain, odrejeni strokovni pregled pa je odklonil. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču, so še sporočili s kranjske policijske uprave.

policija radar merjenje hitrosti

V hiši odkrili 800 rastlin in 20 kilogramov posušene konoplje

Zamaskirana neznanca sredi noči vlomila v bencinski servis

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BroNo1
23. 04. 2026 09.56
No takim je potrebno vzet vozniško in to za več let!!!
FERDO9
23. 04. 2026 09.54
Tip ima zgled v predsedniku LAŽNICE, oziroma DZ - saj on tudi nekaj za zobe tlači.
UnknownIdentity
23. 04. 2026 09.52
Droge so zakon pravijo v parlamento levih in desnih
roten
23. 04. 2026 09.51
Sam fuga je bila
MeaParvitas
23. 04. 2026 09.54
...in rumove kroglice :))
Volja
23. 04. 2026 09.46
Zelo zaskrbljujoče, da se je mimo nadzora pojavila pošiljka na slovenskem trgu.
anabanana
23. 04. 2026 09.46
Sorodnik kranjeca
taft007
23. 04. 2026 09.54
Ne od kranjčevica
BrainDance
23. 04. 2026 09.44
Banana republika
ptuj.si
23. 04. 2026 09.39
Z take bi bilo potrebno uvesti zaporno kazen.
Bad Minton
23. 04. 2026 09.32
Zdaj se bo za hitrost lahko zagovarjal na neprištevnost.
Jon Bacek
23. 04. 2026 09.28
Luka iz Levice?
Volja
23. 04. 2026 09.44
Pa ne, da si pravzaprav ti ta Cefizelj 🤣🤣🤣
x2f3y1q0đ5
23. 04. 2026 09.47
A ni tako, da je Luka bolj na Marihuano, desni podmladek pa na koko? Slab spomin imate ljudje...
August Landmesser
23. 04. 2026 09.26
takim pacientom trajna prepoved vseh vozil...banda zadeta pijana
SpamEx
23. 04. 2026 09.26
Radowlca
August Landmesser
23. 04. 2026 09.25
Samo 9 točk ...? moral bi jih dobiti 90 ....vsak takšen droge alkohol
čebelinko
23. 04. 2026 09.18
Se pravi človek se ga je zadel in šel na AC tiščat Peugeot-a do podna (kaj dosti več ta avto ne gre). Odklonitev strokovnega pregleda bi moralo biti kaznivo dejanje. A to ni neupoštevanje ukaza policista oz. neupoštevanje uradne osebe? Kar pa v zakonu piše, da je že samo po sebi kaznivo dejanje.
Prelepa Soča
23. 04. 2026 09.14
Ali ni zakon, da, če odkloniš pregled, si avtomatsko ob vozniško? Kazni prenizke, vzeti vozniško, prepoved opravljanja izpita 2 leti.
čebelinko
23. 04. 2026 09.20
Logično bi bilo ja. Saj to je neupoštevanje uradne osebe. Ampak očitno lahko odkloniš in hitri test potem velja.
trollolll
23. 04. 2026 09.29
ce odklonis mas globo nad 1000 eur in 18 kazenskih tock, tko da ostanes brez vozniske.
Vladna norost
23. 04. 2026 09.04
S pendrekom po nasnifani lubenici in ne bo nič odklonil.
GJ19
23. 04. 2026 09.01
Takih pacientov je veliko v Sloveniji. Prvo, test na droge in alkohol v državnem zboru. To bi bila neka iztočnica za začetek.
Rd350
23. 04. 2026 08.59
Volivec levice
Alergičen na levake
23. 04. 2026 09.03
Si prepričan, da ni bil kakšen od njihovih koordinatorjev ? 😁
U1665256761563
23. 04. 2026 08.58
Super, nalit se ga, nasnifat se ga, pol pa gasa po cestah.
misko5lin
23. 04. 2026 08.54
Če bi poslušal radio, bi slišal, da na nadvozu meri policist z radarjem.
bibaleze
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Starši pogosto ponavljamo iste napake, kako jih prepoznati?
Starši pogosto ponavljamo iste napake, kako jih prepoznati?
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi
Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi
Zakaj ne morete shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Jana Koteska spregovorila o svoji izkušnji z diagnozo, ki jo je dobila pri 26 letih
Jana Koteska spregovorila o svoji izkušnji z diagnozo, ki jo je dobila pri 26 letih
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Prepoznate to balvansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
