Pod vplivom kokaina trčil v mladoletni peški: obe poškodovani

Kranjski policisti so bili v ponedeljek nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na območju Kranja. 20-letni voznik je na prehodu za pešce trčil v dve mladoletni osebi, ki sta se v nesreči telesno poškodovali.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, jima je na kraju nesreče prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Obe so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Vozniku so policisti odredili hitri test na prepovedano drogo, ki je pokazala, da je 20-letnik pozitiven na kokain. Odredili so mu tudi strokovni pregled, policisti pa so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.