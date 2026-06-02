Pod vplivom kokaina trčil v peško in jo hudo poškodoval

Nesreča se je zgodila okoli 10.30. Na kraju je hudo poškodovani peški najprej pomagalo zdravstveno osebje, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

"Vozniku je hitri test na prepovedano drogo pokazal pozitiven rezultat na kokain, zato so mu v nadaljevanju odredili strokovni pregled," so sporočili s Policijske uprave Kranj, kjer policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.