Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pod vplivom kokaina trčil v peško in jo hudo poškodoval

Škofja Loka, 02. 06. 2026 08.44 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
N.L.
Vozilo urgence

Na območju Grenca v občini Škofja Loka se je v ponedeljek dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je 28-letni voznik med vzvratno vožnjo s tovornim vozilom trčil v peško, ki se je ob tem hudo poškodovala. Policisti so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom kokaina.

Nesreča se je zgodila okoli 10.30. Na kraju je hudo poškodovani peški najprej pomagalo zdravstveno osebje, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

"Vozniku je hitri test na prepovedano drogo pokazal pozitiven rezultat na kokain, zato so mu v nadaljevanju odredili strokovni pregled," so sporočili s Policijske uprave Kranj, kjer policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

prometna nesreča Škofja Loka kokain policija vožnja pod vplivom drog

Policist med nujno vožnjo trčil v drugo vozilo

86-letnik na avtocesti v napačno smer, v silovitem trčenju umrl

24ur.com V Celju voznik pod vplivom kokaina trčil v dve peški
24ur.com Vozil pod vplivom alkohola in kokaina
24ur.com Najprej na kokain, nato na kiper
24ur.com Vozil pod vplivom kokaina in z uničenimi pnevmatikami
24ur.com 22-letnik prevozil rdečo luč in povzročil nesrečo, na testu je bil pozitiven na kokain
24ur.com Pod vplivom alkohola in kokaina trčil v avtobus
24ur.com Voznik e-skiroja pod vplivom drog trčil v kolesarko
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GJ19
02. 06. 2026 10.08
Vse legalizirati, država bo veliko prišparala. Če se hočeš drogirat se itak boš, pa če je ilegalno ali pa ne, ker droge se dobijo skoraj že vsepovsod. Kdo pa bo delal ali vozil pod vplivom drog, tistega pa treba ornk sankcionirat, da bo naslednji dvakrat premislil. Red je treba narediti v tej državi in ne več potuhe kao bogim slovenčkom.
Odgovori
-1
1 2
Jak Tobim
02. 06. 2026 10.07
Droge so dostopne - starodobno pijančevanje je trenutno med najdražjimi tovrstimi hobiji. Kemijo se kupi za evro manj, kot je vino v kartonski škatli. Poceni in dostopne.
Odgovori
0 0
Roadkill
02. 06. 2026 10.18
Treba je povedati da je vožnja na kokainu nepimerljivo bolj varna za vse udeležence v prometu kot vožnja pod vplivom alkohola. Narava substance pač. Tu ni primerjave sploh
Odgovori
-2
0 2
Roadkill
02. 06. 2026 10.03
Mislim da če toliko ljudi zaide v napačno smer na avtocesti da nekaj pove o napačni prekomplicirani prometni ureditvi teh avtocest. Ureditev bi morala biti taka da bi bilo to skoraj nemogoče narediti. Tako pa smo imel v dveh dneh dve vožnji v napačno smer in bve žrtvi
Odgovori
+1
2 1
Lepdan123
02. 06. 2026 10.07
Ne vem če je glih problem v cestah... bolj v ljudeh in možganskih kapacitetah
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
02. 06. 2026 10.10
to je potrebno upoštevati pri projektiranju
Odgovori
0 0
Roadkill
02. 06. 2026 10.11
izvozi in uvozi bi morali biti načrtovani za telebane in stare mame
Odgovori
0 0
Ajoj23
02. 06. 2026 10.12
Na izvoze tiste špice ki v napačno smer predrejo gume in je stvar rešena
Odgovori
0 0
Lepdan123
02. 06. 2026 10.12
Telebani in stare mame pač niso (več) za na cesto?
Odgovori
0 0
devote
02. 06. 2026 09.50
Na avtocestah bo treba namestiti stingerje, ki ti takoj brez milosti presekajo gume, ce gres v nasprotni smeri gor. Ni druge. Nove gume stanejo 500 eur , izgubljeno zivljenje pa vec milijonov oz. nima cene. Dost je te ga permisivnega ujckanja na vsakem koraku, kjer se tolerirajo same deviantneze, psihice, zadrogirance i, pijance in tud starejse, ki niso vec za volan. AC POLICIJA TAKOJ ZDAJ!!!
Odgovori
+8
8 0
Roadkill
02. 06. 2026 10.06
se strinjam preveč je teh voženj. zakaj to še ni
Odgovori
+3
3 0
Najpametnejši
02. 06. 2026 09.34
Bo treba zdj nedolžne tajno in nezakonito nadzarovati. Za vsak slučak.
Odgovori
+0
2 2
HUSO BOSS
02. 06. 2026 09.34
GLEDE NA TO DA JE BILO TO V PONEDELJEK SO SLEDI OD DROGE LAHKO ŠE OD VIKENDA
Odgovori
-5
4 9
Sredinc
02. 06. 2026 09.38
in ti hoces rect da je to OK? :)
Odgovori
+7
8 1
Rdečimesečnik
02. 06. 2026 09.31
To levaki podpirajo
Odgovori
+0
7 7
Pičipoki
02. 06. 2026 09.54
Ta je po levi vozil samo po cesti, očitno...volil pa sigurno ni tako, prav nobenega s kombijem ne poznam, ki ne bi bil za desne..
Odgovori
+0
2 2
Deathstar
02. 06. 2026 09.29
Imam občutek, da snifa že vsak tadrug smrkavec... od kje jim penezi?
Odgovori
+10
10 0
Qwertzuiop
02. 06. 2026 09.48
Veliko obrtnikov, ki delajo po cele dneve in s tem služijo veliko denarja, rabi pomoč pri koncentraciji in ostajanju pokonci. Črtica dopoldne, dve črtici popoldne, pač funkcionalni odvisniki, ki si to lahko privoščijo, dokler se kje ne zatakne.
Odgovori
+0
2 2
Deathstar
02. 06. 2026 09.52
A bejš ga lomt? Tudi mi smo delali po cele dneve, pa nikol nismo rabil kej u nos tlačit....
Odgovori
+9
9 0
cekinar
02. 06. 2026 09.28
Firma "beli noski d.o.o."
Odgovori
+1
3 2
Rdečimesečnik
02. 06. 2026 09.25
Plešite
Odgovori
-1
3 4
Pičipoki
02. 06. 2026 09.52
Kukr, da je ta volil za leve...
Odgovori
0 0
Zelena travica
02. 06. 2026 09.19
Kruta realnost, pa še slabš bo tok se teh pocen drog sproducira, narod pa itak obupan in zgaran, zato smo sigurno vsi na nečem.
Odgovori
+5
9 4
travc
02. 06. 2026 09.17
Vse zadrogirano in pijano.A bo tega kdaj konec.?
Odgovori
+8
9 1
progresivnidaveknastanovanja
02. 06. 2026 09.24
pa še telefone v rokah. Ko vsega tega ni bilo si lahko še varno prečkal cesto, danes je bolje da špirntaš čez prehod : )
Odgovori
+7
7 0
Peni Stojanović
02. 06. 2026 09.45
tok kot je zdaj droge je se nikoli ni bilo
Odgovori
+4
4 0
chubba
02. 06. 2026 09.15
No levi, še en referendum potrebujemo,da to vse kar ni normalno (poleg trave) legaliziramo.
Odgovori
+2
8 6
Fago
02. 06. 2026 09.29
Ne razumem. Nazadnje prav ta nastajajoča vlada želi iz testiranja funkcionarjev izvzeti marihuano in alkohol... kaj imajo "levi" s tem?
Odgovori
+0
3 3
Kmet ljubi Janeza
02. 06. 2026 09.11
Kriza, ko ne gre več na šiht brez belega.
Odgovori
+13
13 0
bronco60
02. 06. 2026 09.06
In kaj sedaj?? Bo odgovarjal z zaporom??
Odgovori
+6
6 0
U1698040340447
02. 06. 2026 09.50
nebo, Kranj policija pač.. znanko je pol leta nazaj ista zgodba in hitri test pokazal kokain kri pa kao potem ne in je ce 14 dni dobil nazaj izpit in avto(bmw) lepo se vozi dalje. Drzava nebo preganjala.
Odgovori
0 0
Tako pac je
02. 06. 2026 09.02
Sisarjevha kokr ces.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Ne boste verjeli, kaj se dogaja v otrokovih možganih med poslušanjem zgodb
Ne boste verjeli, kaj se dogaja v otrokovih možganih med poslušanjem zgodb
zadovoljna
Portal
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
vizita
Portal
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
15 minut je lahko življenjskega pomena
15 minut je lahko življenjskega pomena
Kdaj navezanost ni več zdrava
Kdaj navezanost ni več zdrava
cekin
Portal
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
moskisvet
Portal
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744