Kazensko ovadili 10 fizičnih oseb in dve pravni osebi zaradi goljufanja na razpisih EU

Kot so ugotovili v predkazenskem postopku, so osumljeni v letih 2020 in 2021 podali več vlog oziroma prijav na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz proračuna EU. Pri tem pa so navajali lažne podatke o izdelkih ali storitvah.

Iz Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so njihovi kriminalisti avgusta lani prejeli pisno prijavo suma storitve več kaznivih dejanj goljufije na škodo EU (po 229. členu KZ-1) in oškodovanja javnih sredstev (po 257.a členu KZ-1). Vpletenih naj bi bilo več fizičnih in pravnih oseb s širšega območja policijskih uprav Maribor, Ljubljana in Celje.

"Odgovorna oseba gospodarske družbe iz območja Policijske uprave Celje se je v imenu svoje družbe prijavila na javno objavljen javni razpis pravne osebe javnega prava z območja Policijske uprave Maribor. K svoji prijavi na javni razpis je osumljena oseba priložila lažno dokumentacijo, ki je bila v javnem razpisu navedena kot podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev. Ista osumljena odgovorna oseba je svetovala ali pomagala tudi drugim odgovornim osebam gospodarskih družb in samostojnim podjetnikom, ki so se na enak način in z enako ponarejeno dokumentacijo prijavili na objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz proračuna EU," so pojasnili na PU Maribor.

Osumljeni so si na tak način iz sredstev EU pridobili skupno 24.750 evrov, ves denar pa so porabili za druge namene. Kriminalisti so ugotovili, da je še ena fizična oseba na enak način poskušala pridobiti še 4950 evrov, a ta vloga ni bila odobrena, zato izplačilo sredstev ni bilo izvedeno. V tem primeru je torej šlo le za poskus kaznivega dejanja goljufije na škodo EU.

Predkazenski postopek je usmerjal Urad evropskega delegiranega tožilca v Republiki Sloveniji. Kriminalisti so konec lanskega leta na podlagi odredb pristojnega sodišča na območju PU Celje izvedli štiri hišne preiskave stanovanjskih prostorov in gospodarskih družb. V hišnih preiskavah so zasegli dokumentacijo in druge predmete, pomembne za nadaljnji postopek.

Septembra so mariborski kriminalisti na Urad evropskega delegiranega tožilca v Republiki Sloveniji podali kazensko ovadbo proti 10 fizičnim osebam in dvema pravnima osebama. Proti petim fizičnim osebam so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU, zoper tri fizične osebe zaradi pomoči pri storitvi kaznivega dejanja goljufije na škodo EU ter zoper eno fizično osebo zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. Eno fizično osebo pa so kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev.

Za kaznivo dejanje goljufije na škodo EU (po 229. členu KZ-1) je predpisana kazen zapora od treh mesecev do treh let, za kaznivo dejanje oškodovanje javnih sredstev (po 257.a členu) pa kazen zapora od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.