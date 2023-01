Podatki GPS kažejo gibanje osumljencev za ugrabitev in umor Danijela Božića

Tožilstvo je kot dokaz predložilo podatke z GPS-naprav v dveh avtomobilih, ki so ju obtoženci najeli pri podjetju Navis Mobil, v njiju pa so preiskovalci našli sledi oblačil žrtve. Obtoženci naj bi sicer zahtevali od podjetja, da te podatke izbriše.

Naprave so med drugim zabeležile, da je bil najeti opel 14. novembra 2019, dan pred ugrabitvijo, nekaj časa ob bivališču obtoženega Dragana Čikojevića na Okroglem pri Naklem. Od tam se je zvečer premaknil v Pšato pri Domžalah, kjer naj bi po mnenju tožilstva prenočili tisti pripadniki Kavaškega klana, ki so prišli iz Črne gore v Slovenijo, da bi obračunali z Danijelom Božićem in Žarkom Tešanovićem, ker naj bi jim odvzela večjo količino mamil.

Naslednje jutro je bil avto spet na Okroglem. Ob 8.45 je zapeljal na avtocesto in ob 10.41 je bil v Ankaranu. Kot je znano, sta tam Klemen Kadivec in Bojan Stanojević fizično napadla Tešanovića, ob tem pa so posredovali policisti in ju aretirali. Sostorilcem je uspelo pobegniti, s seboj pa so odpeljali Božića. Ob 12.22 je bil opel spet na Okroglem. Blizu tega kraja so čez nekaj tednov Božića našli mrtvega. Podobno se je gibal tudi drugi najeti avtomobil.

Na koprskem sodišču poteka le postopek zaradi ugrabitve, saj sta bila Stanojević in Kadivec v času umora že v zaporu. Ob njiju je ugrabitve obtožen še Čikojević. Umor in nezakonite posle z mamili obravnavajo na sodišču v Ljubljani.

Tudi danes je bil v koprski sodni dvorani samo Kadivec. Drugima dvema, ki sta v tujini, so tokrat vendarle vsaj vročili vabilo na sodišče. Ker so ugotovili, da je pošiljanje po pošti neučinkovito, so tokrat uporabili službo za mednarodno sodelovanje v pravosodju.