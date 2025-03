Podjetju s spletno goljufijo okradli več kot 2000 evrov

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, je neznani storilec preko lažne e-pošte v službeni elektronski naslov gospodarske družbe poslal lažno e-pošto po ukrepanju uporabnika spletne banke v smislu posodobitve oz. nadgradnje e-banke. Tovrstna sporočila vedno vsebujejo povezavo, na katero je potrebno klikniti in ob kliku na povezavo se je tudi v tem primeru odprla spletna stran, ki je bila identična strani enega od spletnih portalov (za dostop do različnih elektronskih oz. spletnih storitev).

Nato je neznani storilec neupravičeno pridobil določene podatke gospodarske družbe. Prav tako je zatem oškodovanca dodatno poklical po telefonu in se lažno predstavil kot predstavnik tehnične službe ene od gospodarskih družb (z njihovim računom uporabnik pridobi elektronsko identiteto, z njim pa je nato mogoče dostopati do ponudnikov različnih storitev prek mobilnih telefonov, tablic ali osebnih računalnikov) in na ta način pridobil vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko oškodovanega podjetja.