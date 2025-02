Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...

"Med obsežno kriminalistično preiskavo, v kateri je bilo julija 2023 opravljenih več hišnih preiskav s ciljem zbiranja dokazov, je bilo z analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov poleg ugotovitev, ki so bile zoper istega storilca že vključene v predhodno podane kazenske ovadbe v letu 2024 zaradi več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ugotovljeno še več drugih kaznivih dejanj," so zapisali v PU Novo mesto.

Iz Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so njihovi kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper osumljenca z območja Posavja in njegovo gospodarsko družbo. Utemeljeno ga sumijo, da je storil več kaznivih dejanj, kot so oškodovanje upnikov, goljufija, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj poslovne goljufije ter ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Pri poslih je z odmikom plačila preslepil odgovorne osebe oškodovanega dobavitelja, da so dobavili za več kot 50.000 evrov blaga, ki ga ni nikoli plačal. Preslepil je tudi več zastopnikov posojilodajalcev, ki jim je zamolčal okoliščine prezadolženosti svoje družbe. Pri tem je zaradi delne neizpolnitve nastala premoženjska škoda preko 140.000 evrov.

Kot odgovorna oseba pri opravljanju gospodarske dejavnosti je zlorabil svoj položaj, tako da je sredstva namenjena za poslovanje družbe porabil za nakup različne mehanizacije ter neupravičeno odtujeval denarna in osnovna sredstva. S tem je gospodarski družbi povzročil veliko premoženjsko škodo v višini preko 800.000 evrov.

Osumljeni je kot lastnik in direktor gospodarske družbe pri sklepanju posojilnih pogodb ter njihovih dodatkov odgovornim osebam bank in finančnih družb lažno prikazoval višje prihodke osumljene družbe od dejanskih. S tem je lažno prikazoval njeno dobro finančno stanje, hkrati pa prikrival dejansko izgubo iz poslovanja in nezmožnost plačila. Tako da so ti v zmoti sklenili škodljive posojilne in druge pogodbe, s katerimi si je za osumljeno družbo protipravno pridobil veliko premoženjsko korist v skupni višini preko štiri milijone evrov.

Poleg tega je sestavil, podpisal in uporabil več lažnih računov z namenom, da se jih uporabi kot prave z namenom lažnega prikazovanja višjih prihodkov družbe, izkazovanja večjega dobička iz poslovanja oziroma prikrivanja, da je družba dejansko v položaju insolventnosti. Status uspešne družbe pa je potreboval in zlorabil pri pridobivanju kreditov pri bankah in finančnih družbah.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem.

Kot so še pojasnili iz PU Novo mesto, je za kaznivo dejanje oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1) predpisana kazen zapora do pet let, za kaznivo dejanje goljufije (211. členu KZ-1) je predpisana kazen zapora do osem let, za kaznivo dejanje zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. členu KZ-1) je predpisana kazen zapora do osem let, za kaznivo dejanje poslovne goljufije (228. členu KZ-1) je predpisana kazen zapora od enega do 10 let in za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. členu KZ-1) je predpisana kazen zapora do dveh let.