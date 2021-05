Podlehniški policisti v kombiju 20-letnega Ukrajinca našli 30 nezakonitih migrantov

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so med 6. uro včeraj in 6. uro danes obravnavali tri nedovoljene prehode državne meje.

Policisti Policijske postaje (PP) Podlehnik so včeraj v jutranjih urah na območju Podlehnika zaustavili voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, 20-letnega državljana Ukrajine, ki je v tovornem delu vozila prevažal 30 tujcev – po 15 državljanov Bangladeša in Pakistana, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje v njej.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je bil v opisani skupini tujcev tudi 31-letni državljan Pakistana, ki je član hudodelske združbe in je bil zadolžen za to, da tujce peš, nezakonito, spravi čez državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. Oba osumljenca sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.

Za ostalih 30 tujcev potekajo postopki za vrnitev hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Čez državno mejo na mestu, kjer ni mejnega prehoda

Včeraj dopoldne so imeli policisti v postopku tudi državljana Hrvaške, ki je na območju PP Gorišnica z osebnim avtomobilom hrvaških registrskih oznak nedovoljeno prestopil državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Mejo je prestopil na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa ni imel ustreznega dovoljenja. Policisti so ga oglobili in poslali nazaj na Hrvaško.

Prijeti tujci

Včeraj ob 12.00 so policisti na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v priklopnem tovornem vozilu srbskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Srbije, odkrili štiri skrite tujce (dva državljana Bangladeša, državljana Afganistana in državljana Mjanmara), ki so želeli na tak način nedovoljeno vstopiti v našo državo.

Vse so zavrnili in jih predali hrvaškim varnostnim organom.