Poslovna goljufija v Mariboru: škoda ocenjena na 930.000 evrov

Mariborski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljufije podali kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo gospodarske družbe in zoper gospodarsko družbo. Kot so sporočili, je osumljeni leta 2019 preslepil direktorja oškodovanega podjetja, s katerim je sklenil dve pogodbi za izgradnjo poslovne stavbe v Mariboru. Vendar pa pogodbenih obveznosti naposled ni izpolnil, leta 2021 pa je z neutemeljenimi odpovednimi razlogi in neutemeljenim zahtevkom za ničnost pogodbe od nje odstopil. S tem je oškodovancu povzročil veliko premoženjsko škodo v višini približno 930.000 evrov.