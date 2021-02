Policija podrobno o napadu na župnika

Kot smo že poročali, se je pred dobrim tednom zgodil napad na župnika iz Rovt, Janeza Petriča."Odklenil sem vrata in takrat so planili name, me zgrabili in zahtevali denar–sicer me bodo ubili," je dogodek opisal Petrič. Od župnika so zahtevali dostop do sefa ter odtujili približno 12.000 evrov gotovine in nekaj spominskih kovancev, povzročili pa so tudi za 2000 evrov škode na enem od oken. Še preden pa so zapustili prostore župnišča, so župnika zvezali s pasom.

Policisti so jim bili hitro za petami in jih nedaleč stran, v bližini Trebnjega, tudi izsledili. Izdala jih je znamka vozila, ki je že bilo povezano s podobnimi ropi. Policisti so pridržali vseh pet oseb, sicer starih znancev Policije.

Še pred tem dogodkom pa so se neznanci znesli nad župniščem na Rudniku. V bližino župnišča so nastavili doma narejeno bombo, ki je bila dovolj močna, da bi lahko vzela tudi življenja. "Naenkrat je grozno počilo, skočil sem ven, v istem hipu pa je priletel skozi streho del goreče pločevine," je povedal rudniški župnikLojze Zupan.Največ škode je utrpela nova fasada, toda župnik se spominja, da so ga neznanci pred eksplozijo po telefonu dvakrat izsiljevali za denar.

Policija še ni pojasnila, kdo je v ozadju napada.