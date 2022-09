Podrobnosti o umoru: 'Partnerica osumljenca naj bi vzpostavila stike s pokojnim'

Vse kaže, da je motiv ljubosumje, je na novinarski konferenci pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik , nato pa začel s predstavitvijo dogodkov. Nekaj po 22. uri zvečer sta se vozili Audi R6 in Seat vračali z zabave. Takrat je 20-letni voznik Audija, v katerem sta bila še 25-letnica in 19-letnik, dohitel 25-letnega voznika Seata, ga prehitel, sunkovito zapeljal predenj in povzročil prometno nesrečo, nato pa izstopil iz vozila in ustrelil 27-letnega sopotnika v Seatu.

Policija je takoj začela z iskalno akcijo pobeglega in oboroženega voznika Seata ter njegovega pobeglega sopotnika, pri tem so sodelovali vsi policisti s PU Novo Mesto. V nedeljo so voznika pridržali in ga osumili za umor in poskus umora. V ponedeljek zvečer so pridržali še 20-letnega voznika Audija ter ga prav tako osumili za umor in poskusni umor. Po Kazenskem zakoniku se za umor izreče zaporna kazen najmanj 15 let, za poskus uboja pa od deset do 15 let. Osumljenemu 25-letniku so že odredili sodno pridržanje, 20-letnik se nahaja v policijskem pridržanju.

Že isto noč so bili na teren poklicani policisti. V preiskavi so poleg policistov in kriminalistov sodelovali še policisti vodniki službenih psov, ki so specializirani za iskanje orožja, forenziki in strokovnjaki z inštituta za sodno medicino. Teren so preiskovali tudi z brezpilotnikom in helikopterjem.

'Pokojni je bil tarča napada'

Da gre za ljubosumje, so policisti odkrili s pomočjo posnetkov na spletu. "Na Facebooku so se namreč pojavili videoposnetki, kjer naj bi partnerica osumljenca vzpostavila stike s pokojnim, in temu je sledilo, kar je sledilo. Pokojni je bil tarča napada," je dodal Božičnik. Na vprašanje, ali drži, da je prvi streljal pokojni, pa je dejal, da zbrana obvestila kažejo, da naj bi bil prvi strel sprožen s strani osumljenca iz avtomatske puške. Puška ni bila zasežena, o tipu orožja sklepajo na podlagi najdenih sledi in pričevanj. Partnerica se je prav tako nahajala v audiju in je huje telesno poškodovana, je še povedal. Osumljenec, ki se je predal sam, je bil pogosto obravnavan za premoženjska kazniva dejanja in nasilje. Prav tako je bil za nasilna dejanja obravnavan pokojni. Preiskava dejstev in okoliščin sicer še poteka.

Perc je dejal, da zaenkrat ne kaže, da bi situacija ogrožala še koga. "Vsekakor pa pozivamo morebitne priče, da se izpostavijo in pomagajo pri nadaljevanju preiskave," je dodal Božičnik. Na vprašanje, ali je v romskih naseljih vse več nasilja, je vodja Operativno-komunikacijskega centra na PU Novo Mesto Robert Perc dejal, da "po številu klicev na 113 ne napredujemo v pravo smer". Po drugi strani pa posebne statistike za zgolj določeno skupino ljudi ne vodijo, je poudaril Božičnik. "Statistika se vodi po državljanstvu. Lahko pa potrdimo, da večinsko oni nastopajo v teh zadevah."