Podrobnosti preiskave smrti 62-letne ženske in 63-letnega moškega

Kot smo že poročali, so policisti, forenziki in kriminalisti po vstopu v stanovanje našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega.

Dodane informacije o preiskavi bo podal vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič .

Na kraj dogodka je zjutraj prihitelo več policijskih avtomobilov, pa tudi forenziki in kriminalisti.

Policisti so po prvih ugotovitvah ogleda in na podlagi drugih ugotovljenih dejstev zbirali obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen omenjeni 63-letni moški. Prve okoliščine kažejo na to, da je nato 63-letnik storil samomor.

Povod za dejanje naj bi bila sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja.