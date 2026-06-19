Podrobnosti preiskave smrti 62-letne ženske in 63-letnega moškega

Dodane informacije o preiskavi bo podal vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič.
Kot smo že poročali, so policisti, forenziki in kriminalisti po vstopu v stanovanje našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
Policisti so po prvih ugotovitvah ogleda in na podlagi drugih ugotovljenih dejstev zbirali obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen omenjeni 63-letni moški. Prve okoliščine kažejo na to, da je nato 63-letnik storil samomor.
Povod za dejanje naj bi bila sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja.