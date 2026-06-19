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Črna kronika

Podrobnosti preiskave smrti 62-letne ženske in 63-letnega moškega

Maribor, 19. 06. 2026 12.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Umor v Mariboru

Mariborski policisti so bili v sredo zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Prve ugotovitve so pokazale, da gre za 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Policija bo ob 12.30 razkrila več informacij o preiskavi. Izjavo bomo prenašali v živo.

Dodane informacije o preiskavi bo podal vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič.

Kot smo že poročali, so policisti, forenziki in kriminalisti po vstopu v stanovanje našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega.

Na kraj dogodka je zjutraj prihitelo več policijskih avtomobilov, pa tudi forenziki in kriminalisti.
Na kraj dogodka je zjutraj prihitelo več policijskih avtomobilov, pa tudi forenziki in kriminalisti.
FOTO: POP TV

Policisti so po prvih ugotovitvah ogleda in na podlagi drugih ugotovljenih dejstev zbirali obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen omenjeni 63-letni moški. Prve okoliščine kažejo na to, da je nato 63-letnik storil samomor.

Povod za dejanje naj bi bila sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja.

Maribor umor samomor policija kriminalistična preiskava

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