Podrobnosti tragične motoristične nesreče bodo znane ob 13. uri

Do sedaj je znano, da se je nesreča zgodila v nedeljo nekaj pred 3. uro zjutraj, ko sta se dve osebi na motorju peljali po regionalni cesti iz smeri Zagorja proti Trojanam, pri tem pa sta v kraju Orehovica zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padli, nato pa drseli po vozišču in trčili v nasip ob cesti.

31-letnik je na kraju nesreče umrl, 21-letnik pa je s kraja nesreče peš pobegnil, a so ga kmalu izsledili. 21-letnik se je pri padcu huje poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so potrdili, da osebi med vožnjo nista uporabljali motoristične opreme in varnostne čelade.