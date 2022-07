Pogašeni požar znova vzplamtel

Gasilci so bili sprva prepričani, da so torkov požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, pogasili, a je ta še vedno tlel. "Mislili smo, da smo ga pogasili, a gre za podtalni požar, ki ga je kljub dežju zelo težko pogasiti," je za radio Slovenija povedal vodja intervencije, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Breginj Peter Rosič.

Za danes načrtujejo zalivanje roba požarišča. Na območju imajo postavljen bazen in črpalke ter napeljane cevi do požarišča, je dodal.

Uprava za zaščito in reševanje je danes objavila, da so gasilci PGD Breginj in PGD Kobarid ob 6. uri ponovno pričeli z gašenjem požara nad vasjo Breginj na Stolu in da pri gašenju sodeluje tudi helikopter Slovenske vojske.