Stari znanec policije streljal v gostinskem lokalu

Prejšnji četrtek je 33-letni osumljenec v večernih urah v gostinskem lokalu ob Zaloški cesti v Ljubljani izstrelil šest nabojev v steno in zbežal. Policisti so na kraju prijeli enega od moških, s katerima je bil osumljenec v družbi. Osumljenec se je naslednji dan zglasil na PP Ljubljana - Moste, kjer so mu policisti odvzeli prostost.

Na podlagi odredbe sodišča so policisti opravili hišno preiskavo na naslovu prebivanja osumljenca, kjer pa orožja niso našli. 33-letnika so v nedeljo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Osumljenec je že bil obravnavan in obsojen za kazniva dejanja. V času storitve kaznivega dejanja je bil na pogojni obsodbi s preizkusno dobo.