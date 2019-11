Pogorel dom na Okrešlju

Informacijo nam je potrdil tudi Franc Povše , predsednik Planinskega društva Celje Matica, ki z omenjenim domom upravlja. Kot je povedal, jih je o tem danes obvestil naključni pohodnik."Danes smo izvedeli za to in da, na žalost je res," je dejal. "Vse je uničeno, več vam ta trenutek ne morem povedati," je še dejal. Domnevajo, da je zagorelo včeraj, o tem, kaj bi lahko bil vzrok, pa ni želel ugibati.

Na PU Celje so nam povedali, da so tudi oni pravkar prejeli obvestilo občana in da je njihova gorska enota na poti tja. Več bo znanega pozneje.

To je sicer že drug udarec za pohodnike na tem območju in za omenjeno planinsko društvo.Pred dvema letoma je pogorela prav tako zelo priljubljena gorska koča v Logarski dolini – Kocbekov dom na Korošici. 41-letna Poljakinja je v njej našla plastenko s tekočino in jo – prepričana, da je voda – hotela prekuhati na plinskem štedilniku. A bil je petrolej, ki se je vnel in ogenj je zajel prostor. 41-letnica in njen sin sta bila poškodovana, škode pa je bilo za okoli 300.000 evrov. Doma še vedno niso obnovili.