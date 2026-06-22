Pogorela najvišje ležeča kmetija: poginile vse živali, lastnik poškodovan

Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po 2. uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled bo opravila skupina kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje, so povedali na PU Celje. Pri gašenju sta se dve osebi poškodovali, zaradi opeklin in vdihavanja strupenih plinov so ju prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili gasilci PGD Črna na Koroškem, gre za lastnika kmetije in njegovega sina, ki sta uspela med požarom vso družino rešiti na varno. Med reševanjem sta utrpela hude opekline.

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Kot je razvidno z Uprave RS za zaščito in reševanje, so v požaru zgoreli objekti, hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt in delno stanovanjska hiša. "Gospodarsko poslopje in vsi pomožni objekti so v celoti pogoreli. Stanovanjska hiša ima hudo poškodovano ostrešje in trenutno ni primerna za bivanje," so sporočili gasilci, ki so dodali, da so pogoreli vsi delovni stroji. V požaru so poginile vse živali na kmetiji, po poročanju Koroškega radia Slovenj Gradec okoli 20 glav živine, prašiči in druge domače živali. Vzrok požara se še preiskuje, a kot so dodali gasilci, bi lahko požar zanetila strela.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Požar na kmetiji Bukovnik Občina Solčava

Požar na kmetiji Bukovnik Občina Solčava

Požar na kmetiji Bukovnik Občina Solčava

Požar na kmetiji Bukovnik Občina Solčava





