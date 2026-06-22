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Črna kronika

Pogorela najvišje ležeča kmetija: poginile vse živali, lastnik poškodovan

Solčava/Črna na Koroškem, 22. 06. 2026 10.22 pred 21 minutami 2 min branja 18

Avtor:
STA M.P.
Kmetija Bukovnik

Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih Policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovanjsko hišo kot gospodarska poslopja. Lastnika kmetije in njegovega sina so zaradi hudih opeklin, ki sta jih utrpela med reševanjem družine, prepeljali v bolnišnico.

Center za obveščanje je bil o požaru obveščen minulo noč nekaj po 2. uri. Na terenu so še vedno gasilci, ogled bo opravila skupina kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje, so povedali na PU Celje. Pri gašenju sta se dve osebi poškodovali, zaradi opeklin in vdihavanja strupenih plinov so ju prepeljali v bolnišnico.

Kot so sporočili gasilci PGD Črna na Koroškem, gre za lastnika kmetije in njegovega sina, ki sta uspela med požarom vso družino rešiti na varno. Med reševanjem sta utrpela hude opekline.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razvidno z Uprave RS za zaščito in reševanje, so v požaru zgoreli objekti, hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt in delno stanovanjska hiša. "Gospodarsko poslopje in vsi pomožni objekti so v celoti pogoreli. Stanovanjska hiša ima hudo poškodovano ostrešje in trenutno ni primerna za bivanje," so sporočili gasilci, ki so dodali, da so pogoreli vsi delovni stroji.

V požaru so poginile vse živali na kmetiji, po poročanju Koroškega radia Slovenj Gradec okoli 20 glav živine, prašiči in druge domače živali.

Vzrok požara se še preiskuje, a kot so dodali gasilci, bi lahko požar zanetila strela.

Gasilci PGD Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje so se več ur borili z ognjenimi zublji. PGD Črna na Koroškem je še sporočil, da so bili za pomoč pri gašenju aktivirani ob 2.18 zjutraj. "V roku štirih minut smo izvozili z vsemi vozili in 23 gasilci. Med vožnjo na kraj intervencije smo zaradi oddaljenosti kmetije in obsežnosti požara dodatno aktivirali na pomoč še PGD Mežica ter PGD Prevalje," so zapisali.

Takoj po prihodu na kraj, kar je bilo po njihovih besedah okoli 20 minut po aktivaciji, so začeli z gašenjem predvsem stanovanjske stavbe.

Kmetija Bukovc - Bukovnik leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov.

bukovnik kmetija požar

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KOMENTARJI18

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jutri_pa_res
22. 06. 2026 11.25
Ogenj, človekov najboljši prijatelj ali najhujši sovražnik...
Odgovori
0 0
ce.ce
22. 06. 2026 11.23
uboge živali
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
22. 06. 2026 11.29
Da te molzejo cel lajf je pa ok... ?
Odgovori
0 0
hapiness
22. 06. 2026 11.21
ubogi ljudje in živalce :( reš škoda lepe kmetije
Odgovori
+4
4 0
Cogo
22. 06. 2026 11.20
groza, groza… trpim z njimi.
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
22. 06. 2026 11.13
Glavno, da so med člankom o tragediji dodane reklame
Odgovori
+6
8 2
Podlesničar
22. 06. 2026 11.18
Od same tragedije ni kruha
Odgovori
-2
1 3
Podlesničar
22. 06. 2026 11.10
Kravji prdec je razneslo... že večkrat videno.
Odgovori
-22
0 22
ce.ce
22. 06. 2026 11.25
a veš da si ti en navaden...blagor revnim na umu,kajti v njih je nebeško kraljestvo
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
22. 06. 2026 11.30
A še nisi slišal za eksplozije hlevov zaradi metana? si pa res razgledan.
Odgovori
0 0
Sanuka
22. 06. 2026 11.08
grozljivo, bogi ljudje..danes imaš vse, jutri si brez vsega😔
Odgovori
+18
18 0
misekmali
22. 06. 2026 10.53
Kupim!
Odgovori
-36
1 37
jedupančpil
22. 06. 2026 11.04
lahko gres namesto zivine !
Odgovori
+27
28 1
Gutenberg
22. 06. 2026 11.13
A da bi gor zgradil šest dvojčkov z ravno streho in s po enim parkirnim mestom - za prodajo?
Odgovori
+3
5 2
Aijn Prenn
22. 06. 2026 10.53
To pa je pekel na zemlji za lastnike in živali. V trenutku izgubiš vse kar so ustvarjale generacije.
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+30
30 0
medusa
22. 06. 2026 10.51
Boga zivau...sedaj so odresene 😔
Odgovori
-22
3 25
the kop
22. 06. 2026 11.05
Česa, dolje da bi bile meso.
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+2
3 1
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