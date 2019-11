Pogrešajo 14-letnega Domna Gradišnika

Od jutra je pogrešan 14-letni Domen Gradišnik iz Dobriše vasi na območju Policijske postaje Šentjur, so sporočili celjski policisti.

Nazadnje so ga videli okoli 13. ure v bližini Osnovne šole Franja Malgaja v Šentjurju.

Domen je oblečen v spodnji del trenerke temno sive barve, temno jopico s kapuco in bundo z vojaškim vzorcem. Na glavi ima kapo s šiltom,obut pa je v modre športne copate znamke Adidas.

"Vse, ki so ga opazili prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko 113," so dodali policisti.