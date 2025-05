Pogrešajo 14-letno Najo iz Gorič

Kranjska policija išče 14-letno Najo Kolar iz Gorič pri Kranju, ki so jo nazadnje videli v sredo popoldne. Naja je suhe postave, visoka okoli 168 centimetrov in ima dolge temno rjave lase. Oblečena je v temen pulover s kapuco, kratke jeans hlače in natikače znamke Adidas.