Pogrešajo 15-letnega Erazma iz Mengša

V okolici hriba Dobeno pri Mengšu poteka intenzivna iskalna akcija, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Policisti Policijske postaje Domžale so namreč danes dobili obvestilo, da svojci pogrešajo 15-letnega Erazma Ručmana iz Mengša. Nazadnje so ga videli ravno na območju hriba Dobeno, zato zdaj v okolici poteka intenzivna iskalna akcija. Erazem je visok okoli 160 centimetrov, normalne postave in ima kratke rjave lase. Oblečen je bil v sive hlače in oranžno majico s kratkimi rokavi, obute pa je imel črne superge.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke sporočijo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.