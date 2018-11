Kamniški policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 15-letno Lano Lehmann iz Kamnika. Nazadnje so jo videli v petek zjutraj, ko je odšla v šolo v Ljubljano. Dekle je visoko okoli 170 centimetrov, suhe postave in ima rjave dolge skodrane lase ter modre oči. Obuta naj bi bila v črne čevlje, oblečena v oprijete jeans hlače, črn plašč in bel šal. Pri sebi ima tudi nahrbtnik črne barve.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik oziroma pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.