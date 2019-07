Pogrešajo 17-letno Leo Jevšenak

Lea je visoka okoli 160 centimetrov, vitke postave in ima dolge temno rjave lase. V nosu ima piercing, na levi roki pa tatoo z napisom "Embrace life with every breath", s tremi manjšimi ptički.

Ko je odšla od doma je bila oblečena v črne jeans hlače in črno majico. Obuta je bila v bele športne copate.

Vse, ki so jo opazili policisti prosijo, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko policijske postaje Slovenske Konjice 03 757 57 50 ali na telefonsko številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00.