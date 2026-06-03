Pogrešajo 22-letnika: ste videli njegovo vozilo?

Pogrešani David Zlodej se je danes zjutraj odpeljal od doma z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen Golf serije 5. Avtomobil je črne barve z registrsko številko CE-NC-939.

Visok je okoli 200 cm, je suhe postave in ima svetle lase, ki so na vrhu skodrani. Ima tudi redko poraščeno brado.

Policisti prosijo vse, ki bi opazili pogrešanega ali njegovo vozilo, da to sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Slovenske Konjice (03) 7575750. Lahko pokličejo tudi na interventno številko Policije 113 oz. anonimno na telefonsko številko Policije 080 1200.