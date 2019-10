Pogrešajo 31-letnega Nerija Taloša iz Kopra. Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, kratkih rjavih las in rjavih oči. Nazadnje so ga videli oblečenega v sivo jakno, modro jopo in črno trenirko. Policija naproša vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da jih sporočijo policiji.

Neri Taloš FOTO: PU Koper Policisti Policijske postaje Koper so sprejeli prijavo o pogrešanju Nerija Taloša, starega 31 let, doma iz Kopra. Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, kratkih temno rjavih las, rjavih oči, neobrit. Nazadnje je bil oblečen v sivo zimsko jakno, modro jopo s kapuco, črno trenirko z napisom ob strani, pri sebi je imel manjšo črno torbico, so sporočili koprski policisti Vse, ki bi o njem karkoli vedeli ali ga kje videli, prosijo, da o tem čim prej obvestijo policijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.