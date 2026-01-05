Pogrešajo 40-letnega Boruta iz Srednjega Grčevja

Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so bili obveščeni o pogrešani osebi. Svojci od 3. januarja pogrešajo 40-letnega Boruta Demca iz Srednjega Grčevja. Pogrešani naj bi se z osebnim avtomobilom Renault megane grandtour 3. januarja odpeljal iz Šentvida pri Stični neznano kam. Vozilo je modre barve in registrskih oznak LJ KM-536.

Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, je srednje postave in nosi očala. Nazadnje je bil oblečen v jeans hlače svetlo modre barve, srajco s sivo belim karo vzorcem in belo bundo s črnimi lisami.