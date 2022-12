Pogrešajo 40-letnega Jasmina iz Ljubljane

Ljubljanski policisti so sporočili, da so se na njih obrnili svojci, ki od torka pogrešajo 40-letnega Jasmina Redžepagića iz Ljubljane. Pogrešana oseba je visoka okoli 180 centimetrov, je suhe postave in ima črne oči in lase. Na zadnje so ga videli na območju Viča, oblečen pa je bil v črne žametne hlače, siv pulover in rumeno-črno bundo, obute pa je imel črne gležnjarje.

icon-expand Jasmin Redžepagić FOTO: PU Ljubljana Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili danes obveščeni o pogrešani osebi. Gre za 40-letnega Jasmina Redžepagića iz Ljubljane. Visok je okoli 180 centimetrov, je suhe postave, ima črne oči in črne krajše lase, s plešo na čelu. "Oblečen je bil v rumeno-črno bundo, črne žametne hlače, pod bundo siv pulover, obut v črne gležnarje, lahko nosi črno-belo kapo. Nazadnje je bil viden, 27. 12. 2022, okoli 9. ure na območju Viča," so še poudarili v PU Ljubljana. Pogrešanega z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, zato so se ljubljanski policisti zdaj po informacije obrnili tudi na javnost. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič (01 470 09 60). Lahko pa pokličejo tudi na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.