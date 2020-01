Pogrešajo 41-letnega Martina

Policisti so prejeli obvestilo, da je od ponedeljka, 6. januarja, pogrešan 41-letni Martin Tičić iz Velenja. Pogrešani je visok 176 centimetrov, je vitke postave in ima kratke temno rjave lase. Oblečen je v temno bundo in hlače neznane barve ter obut v visoke črne športne copate.

Policija prosi vse, ki so ga opazili, da jih pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko Policije 080 12 00.