Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pogrešajo 50-letno Zorico. Ste jo videli?

Ljubljana, 27. 03. 2026 08.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Zorica Ješe

Policija prosi za pomoč pri iskanju 50-letne Zorice Ješe z Vira pri Domžalah, ki je v četrtek odšla neznano kam. Visoka je okoli 175 cm, suhe postave in modrih oči, svetle daljše lase ima ponavadi spete v čop. Oblečena je v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo, obuta v rdeče teniske.

Zorica Ješe
Zorica Ješe
FOTO: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Domžale so bili v četrtek obveščeni, da svojci pogrešajo 50-letno Zorico Ješe iz Vira pri Domžalah.

"Zorica je visoka okoli 175 cm, suhe postave, modrih oči, blond daljših las, spetih v čop, oblečena v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo, obuta v rdeče teniske. Nazadnje je bila videna včeraj popoldan na območju mesta Ljubljana," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Domžale na (01) 724 65 80 ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

pogrešana zorica ješe

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615