Pogrešajo 50-letno Zorico. Ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Domžale so bili v četrtek obveščeni, da svojci pogrešajo 50-letno Zorico Ješe iz Vira pri Domžalah.

"Zorica je visoka okoli 175 cm, suhe postave, modrih oči, blond daljših las, spetih v čop, oblečena v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo, obuta v rdeče teniske. Nazadnje je bila videna včeraj popoldan na območju mesta Ljubljana," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Domžale na (01) 724 65 80 ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.