Črna kronika

Pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja

Trbovlje, 12. 01. 2026 10.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Pogrešani Igor Grošelj

S PU Ljubljana so sporočili, da pogrešajo Igorja Grošlja iz Trbovelj. Je srednje postave, rjavih las, oblečen v svetle hlače iz džinsa in črno bundo. Nazadnje so ga videli včeraj na območju Trbovelj.

Policisti Policijske postaje Trbovlje so bili včeraj obveščeni, da svojci pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj.

Igor je visok okoli 180 cm, srednje postave, rjavih kratkih las, oblečen v svetle hlače iz džinsa in črno bundo, obut v rjave gležnjarje. Uporablja vozilo znamke audi Q5 ljubljanskega registrskega območja. Nazadnje so ga videli včeraj na območju Trbovelj. 

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

pogrešan trbovlje

