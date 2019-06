Pogrešajo 52-letnega Antona Koželja

Od ponedeljka je pogrešan 52-letni Anton Koželj iz Stolovnika na območju Krškega. Pogrešani naj bi se okoli 16.30 ure popoldan od doma odpeljal z osebnim avtomobilom Volkswagen golf, serije 2, sive barve z registrsko oznako KK CT-2015. Ko je odšel od doma je bil oblečen v kratke hlače in svetlo zeleno majico s kratkimi rokavi, obut je bil v natikače.

Policisti so s svojci takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Policija zato naproša vse, ki bi pogrešanega ali njegov avtomobil videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.