Črna kronika

Pogrešajo 81-letno Kristino Hojs iz Maribora

Maribor, 07. 12. 2025 07.17 | Posodobljeno pred eno minuto

Iz PU Maribor so sporočili, da svojci pogrešajo 81-letno Kristino Hojs iz Maribora. Je nižje in suhe postave in ima bele lase. Oseba je dementna in se težje znajde v času in prostoru.

Pogrešana Kristina Hojs
Pogrešana Kristina Hojs FOTO: PU Maribor

"Neznano kam je odšla 81-letna Kristina Hojs iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna 6. 12. 2025 ob 15.30, doma na Begovi ulici 44 v Mariboru," so sporočili iz Policijske uprave Maribor. 

Kristina je visoka približno 172 centimetrov, je suhe postave in ima bele lase. Oblečena je v temno modro dežno vetrovko, sivi pulover in rdečo bluzo ter temno modre hlače. Na glavi ima modro kapo s šiltom, obuta pa je v sive čevlje. S seboj ima palico (ročaj metle) za pomoč pri hoji in je ob hoji sključena malenkost naprej, so še zapisali na PU Maribor. 

Oseba je dementna in se težje znajde v času in prostoru.

"Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080-1200," so še pozvali.

