Črna kronika

Pogrešajo Dašo s Ptuja

Ptuj, 22. 04. 2026 07.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Pogrešana oseba

Svojci pogrešajo 32-letno Dašo Petek s Ptuja, ki je od doma neznano kam odšla v torek zjutraj. Pogrešana je visoka 157 centimetrov, suhe postave, ima daljše svetle lase, rjave oči, oblečena je bila v jeans razcefrane hlače modre barve, jeans jakno modre barve, laneno svetlo rjavo srajco in rumeno-sive superge, so sporočili s PU Maribor.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200, so še dodali na Policijski upravi (PU) Maribor.

pu maribor pogrešana oseba

