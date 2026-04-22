Pogrešajo Dašo s Ptuja

Svojci pogrešajo 32-letno Dašo Petek s Ptuja, ki je od doma neznano kam odšla v torek zjutraj. Pogrešana je visoka 157 centimetrov, suhe postave, ima daljše svetle lase, rjave oči, oblečena je bila v jeans razcefrane hlače modre barve, jeans jakno modre barve, laneno svetlo rjavo srajco in rumeno-sive superge, so sporočili s PU Maribor.