Pogrešan 14-letni Nik iz Krope

Radovljiški policisti so bili obveščeni, da je pogrešan 14-letni Nik Dimitrievski, doma s Krope. Nik nosi očala, visok je okoli 170 centimetrov, je suhe postave in ima kratke svetlo rjave lase. Na zadnje je bil oblečen v modro majico s kratkimi rokavi, črn pikast pulover s kapuco in črne kratke hlače, obut pa je bil v superge.