Pogrešan 35-letnik je umrl nasilne smrti

Spomnimo, prejšnji teden smo poročali, da svojci pogrešajo 35-letnega Danijela Božića. Izkazalo se je, da so pogrešanega nazadnje videli 15. novembra v dopoldanskem času na območju Ankarana, od koder je šel peš po Regentovi ulici neznano kam. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je tja pripeljal skupaj z 29-letnim Slovencem in enako starim Črnogorcem.

Omenjena moška z območja Ljubljane sta s pištolo pretepla državljana Slovenije, pri tem pa ga je eden izmed storilcev celo udarjal v glavo. Pri tem sta ga lahko telesno poškodovala, še istega dne pa so ga odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo. Oba osumljenca so s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča iz Kopra, ki je zoper njiju odredil pripor zaradi nasilništva in nedovoljene proizvodnje ter prometa z orožjem ali eksplozivom.

Danes je Anita Leskovec s PU Koper sporočila, da so kriminalisti in policisti včeraj v okolici Kranja pogrešanega Božića našli mrtvega. Potrdili so, da je umrl nasilne smrti. Več informacij bo znanih po 16. uri, ko bo vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič dal izjavo za javnost.