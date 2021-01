Od četrtka, 21. januarja, je pogrešan 39-letni Franc Plajhner iz Vojnika.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, je pogrešani koščene postave in visok okoli dva metra. Ima zelo kratke temno rjave lase in rahlo poraščeno brado.

Ko je odšel od doma, je bil oblečen v črno trenirko, temno rjavo bundo s kapuco in črno kapo. Obut je bil v črne športne copate z belimi podplati.

Vse, ki so ga opazili, policisti prosijo, da jim podatke sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje (PP) Celje - 03 / 54 26 400, na številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.