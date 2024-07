Pogrešan 41-letnik iz okolice Vodic

Ljubljanski policisti so sporočili, da je pogrešan 41-letni Žane. Visok je okoli 190 centimetrov, ima srednjo postavo, rjave lase, modre oči in dolgo brado. Nazadnje je bil oblečen v kratke hlače in majico s kratkimi rokavi, obut pa je bil v črne čevlje. Nazadnje so ga videli v ponedeljek na območju Ljubljane.