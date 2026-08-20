Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pogrešan 43-letni Damjan Kovač

Cerknica, 20. 08. 2026 10.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Damjan Kovač

S Policije so sporočili, da pogrešajo 43-letnega Damjana Kovača, nazadnje so ga videli včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki.

Damjan Kovač
Damjan Kovač
FOTO: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Cerknica so prejeli obvestilo, da je pogrešan 43-letni Damjan Kovač.

Damjan je visok okoli 170 cm, kratkih črnih las, ima črne brke in brado, so zapisali na PU Ljubljana. Oblečen je v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut je bil v temnejše natikače.

Nazadnje so Damjana videli včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki.

Ker ga do zdaj še niso našli, na Policiji javnost naprošajo za informacije.

Na Policiji naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Cerknica na (01) 709 06 70, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 12 00.

policija pogrešan cerknica

V trčenju v robnik in drog javne razsvetljave umrl 59-letni voznik

24ur.com Pogrešan 49-letni Aleksander Jambrović iz Kopra
24ur.com Ste kje videli 21-letnega Tilna Šuberja iz Kopra?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
zadovoljna
Portal
Policisti naj bi bili šokirani nad vedenjem fanta Hayden Panettiere, ko so jo razglasili za mrtvo
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
Dnevni horoskop: Ovni bodo nežni v ljubezni, v škorpijonih se prebuja močna privlčanost
Legenda se poslavlja: Julie Andrews ne bo kraljica Clarisse
Legenda se poslavlja: Julie Andrews ne bo kraljica Clarisse
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Zakaj nekateri plačujejo vedno več prispevkov, dobijo pa enake pravice?
Zakaj nekateri plačujejo vedno več prispevkov, dobijo pa enake pravice?
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Kdaj bo naslednja pokojnina? Preverite datume vseh izplačil do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Območje brez signala
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907