Policisti Policijske postaje Cerknica so prejeli obvestilo, da je pogrešan 43-letni Damjan Kovač.

Damjan je visok okoli 170 cm, kratkih črnih las, ima črne brke in brado, so zapisali na PU Ljubljana. Oblečen je v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut je bil v temnejše natikače.

Nazadnje so Damjana videli včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki.

Ker ga do zdaj še niso našli, na Policiji javnost naprošajo za informacije.