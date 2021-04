Pogrešan je 46-letni Boštjan Lavtar

Kranjski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 46-letnega Boštjana Lavtarja z Bleda. Ko je odšel od doma, naj bi bil oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in tanko puhovko zelene barve, so še sporočili s Policije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije na številko 080 1200.

Pogrešani Boštjan Lavtar FOTO: PU Kranj Policisti PU Kranj so sporočili, da je pogrešan 46-letni Boštjan Lavtar z Bleda. Od doma je odšel včeraj dopoldan. Uporablja osebni avtomobil BMW 530 sive barve, kranjskega registrskega območja. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, močnejše postave, ima kratke lase in bradico. Policija je sporočila, da je domnevno oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in tanko puhovko zelene barve. Lahko bi se nahajal tudi na območju Novega mesta ali Kopra, so še sporočili kranjski policisti. Vse, ki imate podatke o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočite na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije na številko 080 1200.