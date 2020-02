Pogrešan 60-letni Ivo Matanović z Jesenic

Pogrešan je 60-letni Ivo Matanović z Jesenic. Od doma je odšel včeraj, 22. februarja, okoli 14. ure in se ni vrnil domov. Odšel je z osebnim avtomobilom peugeot 307, sive barve, registrske oznake KR52-11D.

Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov. Ima normalno postavo, brke in sive lase. Oblečen je bil v temne hlače, temnejšo športno jakno in črne čevlje. Policija in svojci iščejo tako njega kot vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Če imate informacije o pogrešani osebi ali vozilu, vas policija prosi, da jih pokličete na interventno številko 113 ali na njihov anonimni telefon 080 1200.