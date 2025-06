Pogrešan 79-letni Marjan iz Celja

Svojci pogrešajo 79-letnega Marjana Ahtika iz Celja, ki je ponoči odšel od doma na Obrtni cesti. Oblečen je v modro majico in spodnji del rdeče kariraste pižame, najverjetneje ima oblečen tudi črn brezrokavnik. Obut je v črne copate. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je pogrešani plašen in se slabo orientira.