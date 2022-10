Pogrešan 86-letni Dušan Voglar iz Ljubljane. Ste ga videli?

Ljubljanski policisti sporočajo, da je pogrešan 86-letni Dušan Voglar iz Ljubljane. Iščejo ga v povezavi s smrtjo 86-letnice, ki so jo našli mrtvo v stanovanju v Šentvidu v Ljubljani. Pogrešani je visok okoli 170 do 180 centimetrov, je suhe postave, sivih las in ima daljšo sivo brado. Nosi korekcijska očala. Vse, ki imajo o pogrešanem kakršnekoli informacije, naj o tem nemudoma obvestijo policijo.

icon-expand dušan voglar Policisti pogrešanega iščejo v povezavi s smrtjo 86-letne ženske, ki je partnerica pogrešanega Dušana Voglarja. PREBERI ŠE V Ljubljani našli mrtvo 86-letnico, ki je umrla za posledicami kaznivega dejanja Žensko so v soboto našli mrtvo v enem izmed stanovanj na območju Šentvida v Ljubljani. Glede na prve podatke je smrt posledicakaznivega dejanja.